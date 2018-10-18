THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...

18 Ekim 2018 Perşembe 08:43
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek.

Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

"İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.
6.5 milyon dolar harcandi

Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir"
Fiyati belli oldu

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor.

Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:43
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • mesut acarmesut acar42 dk önce
    çok pahalı olmuş hem ucuz hem teşviki olmalı ki tutsun. bu milli bir adım olağan üstü desteklenmeli
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
  1. Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
  2. Yıldız Holding CEO’sundan bereketin..
  3. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
  4. Trump’ın faiz takiyesi
  5. TEM Otoyolu'nda bakım çalışması
  6. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
  7. Sıra Merkez’in sınavında
  8. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş..
  9. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
  10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
  11. Dikenli telle ağaca bağladıkları..
  12. Boydak’ın 3 markasından dev indirim
  13. EYT emeklilikte yaşa takılan..
  14. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
  15. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
  16. Yeni sistemin ilk bütçesi TBMM'ye..
  17. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
  18. 'İnfazcı' albayın yeni görüntüleri..
  19. Güvenle 3 katına çıktı! Tahvile talep..
  20. İlber Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini..
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

Günün Karikatürü

18 Ekim 2018
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı