Elektrikli uçan taksi fabrikası kuruluyor! Hem de o ülkede

Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer, Sao Paulo kenti yakınlarında elektrikli uçan taksiler üretmek için bir fabrika inşa edeceğini duyurdu. Şirketin üretimine başlayacağı uçan taksilerin 2026 yılından itibaren gökyüzünde olması bekleniyor.

Şirketin alt kuruluşu Eve tarafından imal edilmesi planlanan uçan taksiler, altı yolcu kapasiteli küçük bir helikoptere benziyor. Bu araçla yolculukların kişi başına 50 ile 100 dolar olması öngörülüyor. Şirket daha şimdiden yaklaşık 3 bin hava taksisi siparişi aldığını belirtti. Şirket, bu yıl bir prototip ortaya çıkarmayı umuyor.

ABD’li denetleyici kuruluşlar, uçan taksilerin 2025 yılında havada olmasını öngören bir takvim yayımlamıştı. Dikine inip, kalkabilen uçan taksilerin bir piste ihtiyacı bulunmuyor ve uçak gibi uzak mesafelere gidebiliyor. Elektrikli motorların da standart uçaklara kıyasla gürültü ve kirliliği azaltması umuluyor. Bu tür araçların, müşteriler için çok büyük bir maliyet getirmeden kalabalık kentlerde trafik sıkışıklığının azaltılmasına yardımcı olacağı söyleniyor.

İnsansız hava aracına benzer araçlar ilk olarak taksi filolarında kullanılacak. Araçlar, yüzde 100 elektrikli olacak ve karbon salımı yapmayacak.

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