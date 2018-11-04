Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
Şanlıurfa Suruç'ta elektrikli süpürgeyi kullandıktan sonra prizdeki fişin çekmeye çalışan kadın, elektrik akımına kapılarak can verdi.04 Kasım 2018 Pazar 12:50
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapılan Feride Yıldız (38), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evde halıları temizleyen Feride Yıldız, işi bitince elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapıldı. Evdeki yakınlarının çığlıklarına koştuğu Yıldız, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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