Elektrikli süpürge nasıl temizlenir?

Elektrik süpürgeleri sınıflarına göre ayrılır. Torbalı olan elektrikli süpürgeler eski torbası atılıp içi temizlendikten sonra yeni ve temiz bir torba takma yoluyla temizlenir. Eski torbanızı çıkardıktan sonra süpürge iç yüzeyini silerek yenisini takabilirsiniz.

Tozu içine hapseden hazneli süpürgelerin temizliği ise şöyle yapılır. Toz haznesinin süpürgeden ayrılması gerekir. Bu işlemden sonra hazne kapağını açarak boş bir çöp poşetine tozları dökebilirsiniz.

Hazne kapağına sıkışan tozları ise eldiven yoluyla temizleyebilirsiniz. Hazne içini ıslak bir bezle silerek tekrar yerine takabilirsiniz.

Elektrikli süpürgelerin boru kısmından çıkan fırçaları da kirlenmektedir. Eldiveninizi takarak fırça içlerinde biriken parçaları almalısınız. Boru ucunda ise süpürgenin çekmediği yapışkan, büyük parçalı ürünler kalmış olabilir. Bu ürünleri temizlemeniz süpürgenizin daha iyi çalışmasını sağlar.

Süpürge temizliğine kullanım aşamasında da dikkat etmeniz gerekir. Süpürgenin çekemeyeceği parçalar süpürgeye tutulursa hava kanallarını tıkayıp tozları çekmeyebilir. Biriken tozlar ise süpürge temizliğinizi ve makine performansını etkiler.

Bunun için süpürge kullanımında yalnızca tozların çekilmesi tercih edilmeli daha büyük parçalar var ise süpürge aparatı borusundan ayrılarak çekim yapılmalıdır. Belli dönemlerde süpürgenizin dış yüzeyi ve tekerleklerini de temizleyebilirsiniz.

Ayrıca süpürge kablosu açılarak belirli dönemlerde silinmelidir. Temizlik işlemini yaparken güvenlik açısından makinenizi fişten çıkartmalısınız.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.