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Teknoloji Elektrikli otomobillerin şarj dolum süresi 5 dakikaya iniyor!
Teknoloji

Elektrikli otomobillerin şarj dolum süresi 5 dakikaya iniyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 21:50:00 -
Elektrikli otomobillerin şarj dolum süresi 5 dakikaya iniyor!

Lityum-sülfür bataryalar ile yeni bir teknoloji geliştiren bilim insanları, saatler süren şarj işleminin, 5 dakikadan daha kısa sürede yapılabileceğini söylüyor.

Elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara kıyasla birçok avantaj sunsa da, şarj süresi her zaman en büyük endişelerden biri olmuştur.

Neyse ki, pil teknolojisindeki gelişmeler ve yeni şarj istasyonları bu sorunu çözmek için hızla ilerliyor.

Lityum-sülfür bataryalar, elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların yerine geçebilecek birkaç teknolojiden biri olarak dikkat çekiyor.

Şarj süresi 5 dakikanın altına inebilir
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Lityum-sülfür bataryalarda yeni bir teknoloji geliştiren bilim insanları, şarj süresinin 5 dakikanın altına düşeceğini söylüyor.

Bu bataryalar daha fazla enerji verebiliyor ve üretim maliyetleri de oldukça düşük.

Araştırmacılar, karbon malzeme ve kobalt-çinko kümelerinden oluşan yeni bir tür katalizör yardımıyla 5 dakikadan daha kısa sürede şarj olabilen ve büyük miktarda güce sahip bir batarya geliştirdi.

Çalışmayı yöneten Adelaide Üniversitesi'nden Shizhang Qiao, bunun lityum-sülfür pillerin yavaş şarj ve deşarj oranlarını düzeltmeye yönelik ilk kapsamlı girişim olduğunu söylüyor.

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