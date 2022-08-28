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Ekonomi Elektrikli otomobil şarj istasyonları tatilcilerin otel tercihini etkiliyor
Ekonomi

Elektrikli otomobil şarj istasyonları tatilcilerin otel tercihini etkiliyor

Artan elektrikli otomobil kullanımı, yerli ve yabancı tatilcilerin konaklama tesisi tercihlerine yansımaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:05:00 -
Elektrikli otomobil şarj istasyonları tatilcilerin otel tercihini etkiliyor

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, elektrikli araçlara rağbetin son yıllarda arttığına dikkati çekti. Elektrikli araç kullanıcı sayısının artışına paralel olarak tatilcilerin otelde şarj istasyonu isteğini de gözlemlediklerini kaydeden Demir, “Tatilciler, otoparklarda veya otel yakınında şarj istasyonları istemeye başladılar. Hatta bazı acenteler bunu seyahat planlarını gösteren listelere almış durumdalar” dedi.

“Çalışmalar başlatacağız”

Demir, ilçede elektrik araç şarj istasyonu sayısının az olduğunu, turizm memnuniyeti için turistlerin bu ihtiyacının karşılanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Önümüzdeki birkaç yıl içinde şarjlı araçların her şekilde yoğunlaşacağını ve bu ihtiyacın zorunlu hale geleceğini tahmin ediyoruz. ÇEŞTOB olarak, bunu önümüzdeki yılın programına alarak, herhangi bir özel sektörle veya devletimizden destek alarak otellerimizde bu istasyonların yerleştirilmesi yönünde çalışmalar başlatacağız.”

Bazı otellerin öngörüyle bu altyapı çalışmasını yaptığını kaydeden Demir, “Bu oteller geleceği öngörmüşler ama neredeyse turist ihtiyacının yüzde biri kadar bile değil” ifadelerini kullandı. Demir, ihtiyacı karşılamak adına konuyu önemsediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Bu yıldan itibaren ihtiyacı karşılayacak atılımların hızlı bir şekilde atılması gerektiğini gördük. Pandemi olmasaydı demek ki bu ihtiyacın daha çok olacağı kanaatindeyim. ÇEŞTOB olarak bu konuda pilot bir bölge olmak için Alaçatı, Çeşme, marinalarımız ve tabii ki otellerimiz anlamında böyle bir çalışmayı hızlı bir şekilde geliştireceğiz. Araştıracağız ve en doğrusu hangisiyse görüşme yaparak o şirketlerle bir sinerji oluşturacağız.”

“İstasyonlar artık ihtiyaç”

İlçede hizmet veren bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da tesislerine 3 yıl önce elektrikli şarj istasyonu kurduklarını belirtti. Son yıllarda elektrikli otomobil sayısındaki artışın otelde konaklayanların şarj istasyonu talebine de yansıdığını aktaran Tuğgan, şunları kaydetti: “Kurduğumuz şarj istasyonu zaman zaman otelde konaklama ve organizasyonların yapılma sebebi dahi oldu. Artık hibrit ve elektrikli araçlar çok tercih ediliyor. İnsanlar menzili düşünüyor, nerede, nasıl şarj edecekleri önem arz ediyor. Her geçen sene istasyona talep artıyor. Elektrikli araç sayısının da arttığını görüyoruz. Artık bu bir ihtiyaç haline geldi.”
Çeşme’de konaklama tesislerinde kurulu olanlar da dahil olmak üzere 31 AC (alternatif akım), 4 DC (doğru akım) soketin yer aldığı 29 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor.

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