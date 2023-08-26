Elektrikli otomobil almayı düşünenler, araba alacaklar: Diğerlerini sakın denemeyin bu kapış kapış gidecek!

Elektrikli otomobil modellerinin yaygınlaşması, elektrikli arabalara olan ilginin de artmasına yol açabiliyor. Bu nedenle elektrikli otomobil almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. İşte araba alırken dikkat edilmesi gerekenler…

Elektrikli otomobil modelleri, birbirinden farklı hız ve menzil özelliklerine sahip olabiliyor. Bu durum arabaların fiyatlarından vergilerine kadar birçok konuda pek çok değişik unsuru da ortaya çıkartabiliyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Elektrikli otomobil satın almayı düşünen kişilerin daha sonrasında pişman olmamaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerekebiliyor. Çünkü söz konusu noktalar, seçilen araba modeline göre daha iyi bir sürüş deneyimi sunabilir.

Fiyat: Elektrikli araba fiyatlarının belirlenmesinde batarya kapasitesi, motor gücü, maksimum hız ve şarj süresi gibi birçok farklı unsur etkili olabiliyor. Bu nedenle elektrikli otomobil almayı düşünen kişilerin fiyat aralıklarına uygun, en iyi özelliklere sahip olan otomobil modelini araştırmaları tavsiye edilebiliyor.

Batarya Kapasitesi: Elektrikli otomobil bataryası, menzil konusunda önem teşkil edebiliyor. Nitekim batarya kapasitesi düşük bir arabanın fiyatı da düşük olabiliyor. Çünkü menzili de az olabiliyor.

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Şarj Süresi: Elektrikli otomobillerde AC şarj ve DC şarj bulunabiliyor. AC şarj dolumu yavaş gerçekleşebiliyor. Bu nedenle daha uzun bir süreyi kapsıyor. Nitekim bazı arabalar sadece AC olarak şarj edilebiliyor. Ayrıca bazı yeni otomobillerde DC şarj olanağı da bulunuyor. Bunun yanı sıra batarya kapasitesi, şarjın ne kadar sürede yüzde 100'e ulaşacağı konusunda etkili olabiliyor.

Şarj Olanakları: Elektrikli otomobil teknolojisi yeni olduğundan dolayı şarj noktalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Nitekim kırsal bölgelerde elektrikli şarj noktaları daha az bulunabilir. Bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde şarj imkanları daha hızlı artarken, bazı şehirlerde daha yavaş artabiliyor.

Servis Desteği: Elektrikli otomobil modellerindeki bakım gereksinimleri ve pil değişimleri, geleneksel araba bakımlarına kıyasla daha farklı zamanlarda gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra coğrafi koşullar ya da kullanıma bağlı olarak arabalarda performans kayıpları görülebilir. Bu nedenle bakım ve onarım gereksinimleri de ortaya çıkabilir. Bu sebeple, satın alınan araba markasının teknik servis olanaklarının da iyice araştırılması tavsiye edilebiliyor.

Bunların yanı sıra elektrikli araba satın alınırken güncel teşvik ve vergi oranları da takip edilmeli. Ayrıca satın alma aşamasında otomobilin kontrolü için bir uzmandan destek alınması tavsiye edilir. Ek olarak elektrikli araba alınmadan önce; pil garantisi, enerji tüketimi, güç ve tork, alınacak otomobilin şehir içi ve şehir dışı kullanım avantajları ve dezavantajları gibi noktalara da dikkat edilmesi öneriliyor.