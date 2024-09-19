Elektrikli otobüs için çığır açan batarya teknolojisi! Dünya devi CATL, devrimsel batarya üretti! Düşman çatlatacak

Dünyanın önde gelen elektrikli araç bataryası üreticilerinden CATL, elektrikli otobüsler için çığır açan bir batarya teknolojisi geliştirdi. “Tianxing B-serisi” adını taşıyan bu yeni batarya, 15 yıllık kullanım ömrü ve 1,5 milyon kilometrelik etkileyici garantisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

CATL firması, elektrikli otobüsler için devrimsel bir batarya tasarladı

Elektrikli otobüs sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanan Tianxing B-serisi, yüksek enerji yoğunluğu ve uzun ömürlülüğü bir arada sunarak işletme maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olan batarya, aynı zamanda CATL’nin gelişmiş CTP (Cell to Pack) 3.0 teknolojisi ve optimize edilmiş tasarımı sayesinde daha hafif ve verimli.

CATL firması, elektrikli otobüsler için devrimsel bir batarya tasarladı.

CATL’nin yeni bataryası, zorlu çevresel koşullara dayanıklılığıyla da ön plana çıkıyor. IP69 sertifikasına sahip olan batarya, 72 saatlik suya daldırma testini de başarıyla tamamlamış.

Binek araçlar için geliştirdiği batarya teknolojileriyle zaten büyük bir pazar payına sahip olan CATL, Tianxing B-serisi ile birlikte ticari araç pazarında da liderliği hedefliyor. Hatırlanacağı gibi şirket, Temmuz ayında ticari araçlar için özel olarak oluşturduğu Tectrans markası altında L-serisi bataryalarını duyurmuştu.

CATL’nin açıklamasına göre yeni otobüs bataryası, şimdiden 13 farklı müşteri tarafından, 80 farklı otobüs modelinde kullanılmak üzere seçildi. Dünya çapında 385.000’den fazla otobüsün CATL bataryalarıyla çalıştığı düşünülürse, yeni bataryanın daha da büyük bir başarı yakalaması sürpriz olmayacaktır.