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Yerel Elektrikli ocak sonu oldu: Genç kadın küle döndü
Yerel

Elektrikli ocak sonu oldu: Genç kadın küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-26 15:18:00 - 2024-06-26 15:24:06
Elektrikli ocak sonu oldu: Genç kadın küle döndü

Şanlıurfa’da genç kadın elektrikli ocağın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde genç kadın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Arslanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta elektrikli ocak üzerinde yemek pişiren Ceylan Yaslı (26) akıma kapıldı. Ağır yaralanan kadın Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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