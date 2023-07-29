  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliye büyük müjde! Artık kesinleşti

O ülkeden dikkat çeken Türkiye mesajı! Hakan Fidan'ın yanında söyledi

Bıçak sırtı denge! Saflar her an değişebilir: CHP'de kim kiminle

Ersan Şen’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Mert Başaran formülü verdi! Hiçbir şey bilmiyorsanız parayı buraya yatırın

CHP'li İzmir Belediyesi'nde işçi krizi! 'Paramızı istiyoruz'

Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı için bakın kime söz vermiş! Büyük skandalda yeni perde! İsmail Saymaz tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

500 milyar dolarlık projeye Türk damgası vurulacak! Herkes şaşkın

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti orada darp edildi! Sırtında ‘Fuck İslam’ yazan kişinin eylemci olduğu anlaşıldı
Otomotiv Elektrikli araç şarj istasyonu için büyük bir adım daha: Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyar lira yatırım kapısı aralandı
Otomotiv

Elektrikli araç şarj istasyonu için büyük bir adım daha: Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyar lira yatırım kapısı aralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 16:43:00 -
Elektrikli araç şarj istasyonu için büyük bir adım daha: Resmi Gazete'de yayımlandı! Milyar lira yatırım kapısı aralandı

Elektrikli araç şarj istasyonu faaliyetlerine ilişkin düzenleme! Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, diğer iş yerleri ve toplu yapılarda kurulacak istasyonlar için faaliyet izin belgesi düzenlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik içeren düzenlemeye göre "elektrikli araç şarj istasyonu alanı" olarak ayrılmış parsellerde kurulacak müstakil elektrikli araç şarj istasyonları için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.

Diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları için yetkili idarelerce yer seçimi yapılacak ve faaliyet izin belgesi düzenlenecek. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenen istasyonlar için ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gerekmeyecek.

Elektrikli araç şarj istasyonlarına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile yer seçimi ve faaliyet izin belgesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilecek.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile işletilen müstakil elektrikli araç şarj istasyonları bünyesinde idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi faaliyet konuları ve yapı elemanları bulunabilecek.

Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi için araç şarj istasyonu alanı ve istasyon nedeniyle faydalanılan alanlar toplamı olacak şekilde her metrekare için büyükşehirlerde 50 lira, diğer yerlerde 25 lira üzerinden ücret alınacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu ücret dışında, istasyonlar için herhangi bir ücret veya bedel alınamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23