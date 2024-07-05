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Ekonomi Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…
Ekonomi

Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…

Yeniakit Publisher
2024-07-05 21:05:00 -
Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…

Eşarj elektrikli araç şarj istasyonları fiyatlarına zam geldi, şirket tarafından alınan kararla birlikte istasyon fiyatları değişiyor.

Elektrikli otomobil kullanımı ülkemizde yaygınlaştıkça şarj istasyonlarına yönelik ihtiyaç da giderek artıyor. Bu kapsamda hizmet veren birçok marka bulunuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren Eşarj zam yaparak, elektrikli araç şarj istasyonları için yeni fiyatlarını açıkladı.

İndirim sona erdi: Eşarj elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi

Enflasyon ve döviz kuru başta olmak üzere birçok farklı etkenin birleşerek maliyetleri artırması, Eşarj gibi elektrikli otomobil şarj istasyonu şirketleri için fiyat güncellemesine gidilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye’deki en geniş elektrikli otomobil şarj istasyonu ağlarından birine sahip firmalardan olan Eşarj, bugün itibarıyla fiyat değişikliğine gitti.

Buna göre Eşarj elektrikli araç şarj istasyonları için fiyatlandırma şu şekilde olacak:
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6 Temmuz’da sona eren indirimin ardından Eşarj şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlandırma bugün itibarıyla geçerli olacak. Şarj işlemi tüketiminin soket tarifesi çarpılmasıyla hesaplanıyor.

Ayrıca EPDK mevzuatı gereği, şarj işlemleri tüketilen kWh üzerinden ücretlendirildiğini belirtelim. Ayrıca, bu fiyatlar Eşarj şarj istasyonları için geçerlidir. Diğer markalar farklı fiyatlandırma yapabilir.

 

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