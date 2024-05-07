Elektrikli araç sahiplerine müjde! 10 dakika şarjla 600 kilometre gidilebilecek

Küresel EV batarya paketi tedarikçileri arasında ilk sıralarda yer alan Çinli şirket CATL, geçtiğimiz günlerde Pekin Otomobil Fuarı’nda bir EV bataryasının tek şarjla 1.000 kilometreye kadar gidebilmesini sağlayacak yeni teknolojisini duyurdu.

Shenxing Plus EV bataryası olarak adlandırılan bu lityum-demir fosfat (LFP) paket, şirketin anota eklenen “tescilli bal peteği malzemesi” olarak adlandırdığı bir özelliği barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde bataryanın enerji yoğunluğu şu anda piyasada bulunan diğer LFP pillerden çok daha üstün ve CATL, tam dolu bir pilin 1.000 km menzil sağlayacağını iddia ediyor.

Ayrıca, yalnızca 10 dakikalık süper hızlı şarjın Çin test döngüsüne 600 kilometrelik etkileyici bir menzil katacağı belirtiliyor. Söylenilene göre bu batarya teknolojisi -20 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda test edildi ve bu sıcaklıklarda bile hızlı şarj hızlarına ulaşabiliyordu.

Bu yeni batarya teknolojisinin ne zaman seri üretim araçlarda yer alacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor, ancak Electrek’in belirttiğine göre, CATL’ın pazar payı 2023’te %36,8 gibi yüksek bir seviyeye ulaşarak en yakın rakibinin neredeyse %21 önünde yer aldı. Şirketin ürünleri BMW, Hyundai, Honda, Volkswagen ve diğer pek çok marka tarafından kullanılıyor.

CATL’nin öne çıkan müşterilerinden biri de Tesla ve Bloomberg News tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir haber, Çinli şirketin Tesla’nın en popüler modellerinden bazıları için daha hızlı şarj olan piller üzerinde çalıştığını bildirmişti.

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