İstanbul’un bazı ilçelerinde uzun saatler elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 26 Kasım Cumartesi elektrik kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah CABİR ALİ , DURUSU-YENİKÖY, KARAAĞAÇ, KINALIKUZU, KUBİLAY, MİMOZA, POYRAZ, SEDEF, YENİKÖY sk bölgelerinde 26/11/2022 09:30:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah CABİR ALİ , DURUSU-YENİKÖY, KARAAĞAÇ, KINALIKUZU, KUBİLAY, MİMOZA, POYRAZ, SEDEF, YENİKÖY sk bölgelerinde 26/11/2022 09:30:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPSOY, MİLLİ EGEMENLİK, SUBOYU, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 26/11/2022 09:30:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 26/11/2022 11:00:00 - 26/11/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 26/11/2022 12:30:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN, ZAHİT sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ALPAYDIN, AYTUĞ, CANOL, CEMİYET, DOSTELİ, DUMLUPINAR, GÜNEŞTEPE, HAKİM, HAMİDİYE, KARAKAYA, KARAKOÇ, KAZIM KARABEKİR, MERİH, ULUBEY, YAVRUCAK, YAZMA, ÖZDİNÇER sk / TAŞOLUK mah EGEMEN, GÖZLEM, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 26/11/2022 13:00:00 - 26/11/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, KOPAN, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 26/11/2022 13:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 26/11/2022 02:00:00 - 26/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2623., HALKALI sk bölgelerinde 26/11/2022 04:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 509., 513., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 26/11/2022 10:00:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 540., 547., 548/1., 595., ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 12. BLOK, 14. BLOK sk bölgelerinde 26/11/2022 19:00:00 - 26/11/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 26/11/2022 10:00:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAŞHANE, BAŞHANE ARALIĞI, BÜLENT DEMİR, CEZAYİRLİ MEKTEBİ, DEREBOYU, DÖRTKUYU, ESKİ BÖREKÇİ, GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ, GÜLLEHANE, HOCA AHMET, KASIMPAŞA CAMİ, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA MEDRESESİ, KASIMPAŞA SALHANESİ, KASIMPAŞA TABAKHANE, KEBAPÇI ŞERİF, MATBAA ARKASI, PAŞA DERESİ, POTİNCİLER, SAFRA, SIRABERBERLER, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TURABİ BABA, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET, ÇAYDANLIK, ÜSTEĞMEN KARA FATMA, ŞAİR MİHRİ sk / KÜÇÜK PİYALE mah KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce -İSTİKLAL mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah GÜNEŞ ARALIĞI, NÜKHET, OSMANOĞLU, YILDIRIM BEYAZIT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah SİVAS sk bölgelerinde 26/11/2022 10:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMİNARE, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, CANSU, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, NURSAH, ORHAN VELİ, İMREN, ŞEBNEM sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDİLEK, DAMAR, DAMGACI, EGE 2, GÖKMEN 1, YILDIRIM BEYAZIT, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 10:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BEŞ KAVAKLAR, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, DUTLUK ÇIKMAZI, FETİH, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, TOMURCUK, ÖZGE, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, İSKENDER ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 26/11/2022 01:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, CANAYDIN ÇIKMAZI, CANBERK, CANDAN, DERE YANI, DSİ, DÜZ, GÖL YANI, GÖL YOLU, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, KIŞLA YOLU, KUZULDERE, OKAY, PODİMA EVLERİ, SEYHAN, SÜLEYMAN DARCAN, TEVHİD, YALIKÖY, YELKEN, YEMENİ ÇIKMAZI, YEŞİLBAĞ, YOSUN, YUKARI BAĞLAR, ÇANKAYA, ÇATALMEŞE, ÇİLİNGOZ, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 326., 328. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 353. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 377., 378., 384., 385., AVNİ ANIL sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3040., 3042., 3088., 3095., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1644. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3038., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2607., BURÇAK, KÖKSAL, OYA ÇİÇEĞİ, SARMAŞIK, ZAMBAK, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 354., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah, PAZARYOLU CD., 19 MAYIS BULVARI sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657., 1659., 1664. sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALTAN, ARI, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİHAN, CİVAN, DERVİŞ, DERİN, EGEMEN, HİSAR, KÖPRÜLÜ, OĞUZ, SELİMPAŞA, ÖZEN, ŞAFAK sk bölgelerinde 26/11/2022 00:05:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, TİYATRO ARALIĞI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 26/11/2022 00:00:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, OĞUZHAN, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂSIRBEY, EMEK, GÜLEÇ, KÜRKÇÜ BOSTANI, MOROVA, PAZAR TEKKESİ, TATLIPINAR, ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk bölgelerinde 26/11/2022 03:00:00 - 26/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/11/2022 14:00:00 - 26/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ, ORDU, ÇINARCIK sk bölgelerinde 26/11/2022 00:05:00 - 26/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEGONYA, HEDEF, UYSALLAR, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 26/11/2022 12:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 26/11/2022 13:00:00 - 26/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 745., 747., 748., 749., 750., 752., DOĞANBEY, ESENLER sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 26/11/2022 11:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, FİZAN, KEMALİYE, RÜYA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:30:00 - 26/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah TERASEVLER, TERASEVLER2 sk bölgelerinde 26/11/2022 10:00:00 - 26/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 101. sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 33. sk bölgelerinde 26/11/2022 15:30:00 - 26/11/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, CANDEMİR, DALYAN, FUAT ONAT, KUMSAL, MANOLYA, MARTI, MEHTAP, MERCAN, POLİGON, YAKAMOZ, YILDIZ, YUNUS sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, YAPAĞCA, ÖZDERE sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE sk bölgelerinde 26/11/2022 09:00:00 - 26/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KIVILCIM, KÖRFEZ, LEYLAK 1, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgelerinde 26/11/2022 15:30:00 - 26/11/2022 19:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691. sk bölgelerinde 26/11/2022 10:00:00 - 26/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 26/11/2022 19:00:00 - 26/11/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ-09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BOZTEPE, BÜŞRA, ALUCRA ÇIKMAZI, ACIGÖL ÇIKMAZI, KERAMET ÇIKMAZI, SUZAN ÇIKMAZI, YÜZBAŞI OSMAN NURİ BEY, ALİ BAHADIR, ÇAYIRLAR, GEMLİK ÇIKMAZI, ORDU, MENEMEN, SELÇUKLU, RİVA, ÇILDIR, DİNÇ, KİBRİT ÇIKMAZI, PROF. DR. AZİZ SANCAR, BİZEGİDER ÇIKMAZI, CİHET ÇIKMAZI, EKOL, HARMAN ÇIKMAZI, FIKRA, GÜNGÖREN, FİNCAN ÇIKMAZI, MAHMUTŞEVKETPAŞA, FUAR ÇIKMAZI, MURAT DERE YOLU, SEVGİSELİ, HİCAP, AKAT, EKREM, DEĞİRMENLER ÇIKMAZI, KERİM, ŞUH, DOLAPDERE, ENDAMLI, FİYAKA, FİLİKA, KIRANCIK ÇIKMAZI, KIŞLATARLASI, MAŞATLIK, CERRAH, DAKİK, MUKADDES, KUŞADASI, DERECİK ÇIKMAZI, HAVUZDERE YOLU, KERVAN, ALAYLI ÇIKMAZI

SULTANBEYLi-09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BELEDİYE, BOSNA

SULTANBEYLİ-14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DAĞISTAN, SEMERKANT, KARİZMA, OSMAN BEDRETTİN, SAİD, BALARISI, BALLICA, BALMUMU, AMİR, BELEDİYE, ATATÜRK, EMİR, BOSNA, FATİH

ÜMRANİYE-10:00 - 19:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT, KUTUP, TÜRKER, NECİP FAZIL, MEVDUDİ