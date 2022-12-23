24 Aralık Cumartesi günü pek çok ilçede kesinti yaşanacak. Bazı ilçelerde kesintiler gece yarısı başlayacak. İşte, planlı elektrik kesinti saatleri...

Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? 24 Aralık Cumartesi BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesinti saatleri

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, MERİH, MORLALE, ORMANLI, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1034., 1035., 1042., 1043., 1044., 1052., 1053., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk bölgelerinde 24/12/2022 15:00:00 - 24/12/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ARALIK, GÜNEŞLİ 2, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, YONCA 1, İKİZLER, ŞEHİT MURAT AYHAN sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BEYDAĞI sk bölgelerinde 24/12/2022 15:00:00 - 24/12/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah PALANGA, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 24/12/2022 00:00:00 - 24/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ARİFİPAŞA, CEVDETPAŞA sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah TOPRAK 1 sk bölgelerinde 24/12/2022 00:00:00 - 24/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇARDAK, ÇATI, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 24/12/2022 10:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 24/12/2022 10:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1119., 1120., 1122., 1123., 1124., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022., 1023., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1114., 1117., 1118., 1126., 1129. sk bölgelerinde 24/12/2022 11:00:00 - 24/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, GÜNEŞ, HUZUR sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgelerinde 24/12/2022 11:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, MURADİYE, ORHANİYE, SAFVETİPAŞA, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1058., 1064., 1064/1., 1065. sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KIŞLA, MESLEK, VİŞNE, YOLCU, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk / MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BOZ, BUYRUK, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, YONCA ÇIKMAZI, İZCİ sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, HUDUT, MELTEM, VURAL, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, BAŞAK, BUSE, DENİZ, FIRIN ARKASI, GÜRÜN, HUDUT, KOÇ, MANDIRA, OKUL ARKASI, OTLUK, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, ÖLÇEK, ŞEN sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk / MERKEZ mah CENDERE, CEYHUN, ERSEVEN, TABYA, ZİNNUR, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/12/2022 10:30:00 - 24/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah GÖK sk / KANARYA mah 1.ARDIÇ KUŞU, 1.CEYLAN, 1.GÖL, 1504. ÇIKMAZ, 2.KEKLİK, 4.DERE, BOZDOĞAN, CENNET KUŞU, FLORYA, MARTI, PAPAĞAN, SAKA KUŞU, SAKSAĞAN, SERÇE, SIĞIRCIK KUŞU, YARASA, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 24/12/2022 11:00:00 - 24/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah BALLI ÇIKMAZI, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah MESA MASSLAK EVLERİ (ULU CAD.) sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, MUHTARLAR, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL CADDESİ bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3401., ÇINARÜSTÜ sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, BİRAHANE sk bölgelerinde 24/12/2022 00:00:00 - 24/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk bölgelerinde 24/12/2022 00:00:00 - 24/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk bölgelerinde 24/12/2022 00:00:00 - 24/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah CİHAN, IŞIL, KÖZ, MÜJDE, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, IŞIL, KÖZ, LALE, MÜJDE, SÜMBÜL 1, YONCALI, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KANARYA, KUMRU 1, MARTI, SERÇE, ÇULLUK, ÇİL, ÜLKÜ sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, EMEK 1, GAMZE, GÜLBAHAR, KEKİK, KİRAZ, VİŞNE, ÇİLEK ARALIĞI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 24/12/2022 09:30:00 - 24/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691. sk bölgelerinde 24/12/2022 00:05:00 - 24/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, GALİP ESMER, GELİNCİKLER, MANOLYALAR, ORKİDELER, TAŞ sk bölgelerinde 24/12/2022 00:05:00 - 24/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYKOZ-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MÜKERREM ÇIKMAZI, ZAMKİNOZ NİYAZİ, MÜHÜR ÇIKMAZI, MEMURLAR, MENDİREK YOLU, MUHTAR ÇİLLİ METİN, MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI, KORUCU AHMET YOLU, NENE AHMET, EYYAM ÇIKMAZI, PLAJ, POYRAZ YOLU, RUBİL DAYI, DURMUŞ ALİ, HAFIZOĞLU ÇIKMAZI, BALCI, İNCİRLİK, EYLEM ÇIKMAZI, CANAYAKIN, DALGA, MUHTAR ALİ SÜER, MÜCELLA, BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI, MUAMMA ÇIKMAZI

KADIKÖY-10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FAHRETTİN KERİM GÖKAY, DR. ERKİN

KARTAL-14:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEK, TOPSELVİ, NEVA

KARTAL-10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak UZMANLAR, MÜLKİYE, VATANSEVER, KARLI, YAĞMUR

KARTAL-10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL, KUTUPYILDIZI, GAZİANTEP, RİZE, GÜMÜŞHANE, KEŞAN, ULUBEY, ENDERUN, ESENLİK

PENDİK-09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DUMANLAR, SEZİN, SAKARYA, TARİHİ, BİTİRİM, SİTE YOLU, ALTINTAÇ, TUNALI, TURGUTPAŞA, AYADÜŞEN, ÇINAR, EĞİTİM, FELSEFE, SELVİLİ, FERİ

PENDİK-13:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SIRLI, KAYISI, SOĞUK ÇEŞME

SULTANBEYLİ-09:05 - 12:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MERTER, GÖKTEPE, SU KENARI, ŞEHİT BİROL ÇOBAN, ORHAN GAZİ, BENLİ, ALPARSLAN, TERCAN, KAMİL, GÜLLÜCE, GÜNYÜZÜ

SULTANBEYLİ-13:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak USLU, YOLKONAK, MESCİT, KİPOĞLU, POYRAZ, GEÇİT, ATATÜRK

SULTANBEYLİ-17:30 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak HASRET, ATEŞ, MİRAÇ, MEVLANA, ÇAMLIBEL, KABİL, POYRAZ, BERAT, ŞALGAMLI, MERTEBE ÇIKMAZI, FIRAT, AĞA

TUZLA-09:15 - 18:15 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 100. YIL, BAĞDAT, REFAH, SEVİNDİK, EMEK, TAYFUN

TUZLA-09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, DR. SADIK AHMET, YÜKSEL, TAYFUN

ÜSKÜDAR-02:00 - 05:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEZİRHANE MERKEZ, KARAPINAR, 1, ERCAN, AHİBOZ, TEPEYURT, 15, TOHUMLAR, MAHMATLI BAHÇE, BAĞLAR KÜME, ATATÜRK, MERKEZ, GÖKÇEK, ÇİMŞİT, ANKARA..., 23, GÜNALAN, AYDIN MAH., SOĞULCAK, MAHMATLI, ÇAVUŞLU, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., 3321, 3367, 3319, 4334, EMİRLER, 18., OĞULBEY, KIRIKLI, FATİH CADDESİ, 3310, 3314, 3311, 3315, 3320, 3316, 3457, 3327, 3305, 3332, 3302, 3338, 3307, 3342, 3348, 3351, 3346, FATİH, BAĞİÇİ YAYLA, BAĞİÇİ ZIRVA, DELİLER ÇİFTLİĞİ, 3478, SARIKAYA, 4307, 2, 3402, 3408, 3403, 3409, 3410, 3440, 2_SİLİNECEK, 3465, 3454, 1_1, 3504, 3424, 3432, 3437, 3439, 3438, 3450, 3456, 3449, 3491, 3448, 3447, 3435, 3426, 3513, 3474, 3492, 3475, 3479, 3484, 3481, 3482, 3503, 3500, 3499, 3519, 3497, EVCİLER, 3325, 3303, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., BAĞLAR., OKUL KÜME-, 20-, İSTİKLAL., ŞEHİT EMRAH, 41_SİLİNECEK, KARAHASANLI, 5, KÖMÜRCÜ, 332, 50-, ANKARA.., MERKEZ MAHALLESİ, FATİH., 3364, 3318, 3312, 3375, 3326, 3322, 3330, 3374, 3337, 3377, 24, 3514, 3378, 3556, ÇAKMAKLIBEL, 3301, SAKARYA_1, 30_SİLİNECEK, 3552, 49-, 3537, 3531, 3534, 3501, 3358, 3340, 3413, DEREKÜME_SILINECEK, 3506, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., 43, 3461, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, 3425, 4304, 4306, 4351, 4352, 4357, 3581, 4321, 4318, 19, 3558, 3529, 3382, 3515, 3545, 4341, 3547, 3549, SAKARYA, 3554, 3392, 3510, YAĞLIPINAR, 4324, 4347, 3507, GÜLBAĞI, ABAZLI, YENİYAPANÇARŞAK, AKÖRENÇARŞAK, DEREKIŞLA, GÖLBEK, HANBURUN, KÖSELİ, AVNİ AKYOL, KARŞIYAKA SOFULAR, TOLKÖY, BEYNAM ÇİFTLİGİ, CUMHURİYET AFŞAR, HÜRRİYET, YENİKÖY, ATATÜRK...., YÖRELİ, DAVDANLI, AHMETÇAYIRI, BELÇARŞAK, EMİRLER 1, KARACAÖREN, YAYLA(ÇİFTLİĞİ), KARAHAMZALI, YAYLALIÖZÜ, DAĞ EVLERİ, YÜCELLER, SARILAR, ÖCALLAR, SOFULAR, BAHÇELİ, FATİH SULTAN MEHMET, YENİ YERLEŞİM, VURALLAR, BOYACILAR DOSTLAR ÇIFTLIĞI, ŞEKERKÖY, BEYNAM, ALTUNÇANAK, AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, KOZANOĞLU, UĞRUSARI, HÜRRİYET KÜME, CUMHURİYET KÜME, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, 160, 147, 141, 140, 138, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 142, 149, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, 155, 148, 139, 156, 159, 146, 162, 133, 152, 137, 157, 166, 144, 143, 145, 164, 135, 150, 131, 167, 165, 168, 161, 163, GÖZDE BAHÇEEVLERİ