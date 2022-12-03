İstanbul’da bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde kaç saat elektrikler olmayacak?

Elektrikler ne zaman gelecek? 3 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesinti tarihleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 03/12/2022 09:30:00 - 03/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, KUYUBAŞI, ÖZCANLAR sk bölgelerinde 03/12/2022 09:30:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah MEŞELİK, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah MALATYALILAR, ORTAKLAR, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, YUNUS, ÇAMOLUK , İBRAHİM AĞA sk bölgelerinde 03/12/2022 09:30:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 03/12/2022 11:00:00 - 03/12/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 03/12/2022 12:30:00 - 03/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 03/12/2022 14:00:00 - 03/12/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, BALIKÇI, ITIR, KORU ÇIKMAZI, YOSUN, ÇUKUR, İSTEK sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 03/12/2022 13:00:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2165., MATBAACILAR sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 601. ÇIKMAZ, 629. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BILDIRCIN, BOZTEPE, SETÜSTÜ, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 03/12/2022 09:30:00 - 03/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 03/12/2022 10:30:00 - 03/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHTAP sk bölgelerinde 03/12/2022 11:30:00 - 03/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah ASARİYE, ASARİYE CAMİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, ÇELİK sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah HASKÖY CAMİİ sk / KEÇECİ PİRİ mah AKIN, AYNALI KAVAK, AZİZ, AZİZ ÇIKMAZI, DURU, FISTIKÇI, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HARAP ÇEŞME ARALIĞI, HASKÖY, HASKÖY CAMİİ, KULÜBE, KÖMÜRCÜ ABDİ, KİTABİ, MAHLÜL, MUSLUKLU ÇEŞME, ODUNCU, OKMEYDANI, PARÇACI, TOYGAR, ÇAKIRGÖZ, ÇEKİRDEKÇİ, ÖMÜR sk / PİYALEPAŞA mah MEKTEP sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah HASKÖY CAMİİ sk / KEÇECİ PİRİ mah AZİZ, AZİZ ÇIKMAZI, DURU, FISTIKÇI, HASKÖY, HASKÖY CAMİİ, KULÜBE, KÖMÜRCÜ ABDİ, KİTABİ, MAHLÜL, ODUNCU, OKMEYDANI, PARÇACI, TOYGAR, ÇEKİRDEKÇİ, ÖMÜR sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah ÇİFTÇİLER sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GÜMRÜK, HALİL PAŞA, KEMANKEŞ, RIHTIM sk bölgelerinde 03/12/2022 13:00:00 - 03/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKŞİT, AYDENİZ, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BERİVAN, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KAYISI, KAYYUM, KAZAN, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, ÖZELLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 03/12/2022 01:40:00 - 03/12/2022 06:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ÇAYIR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk / OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KERİM ÇIKMAZI sk / ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3138. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce -İNCİRTEPE mah sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1211., 1212., BAĞLARÇEŞME sk / ÇINAR mah 1396. sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 137., 153., 1589., 1591., 3004., 3030., 3032., 3034., 3036., 3038., 3040., 3042., 3051., 3055., 3057., 3059., 3063., 3073., 3077., 3081., 3083., 3084., 3086., 3087., 3088., 3090., 3093., 3095., 3097., 3101., 3105., 3106., 3108., 3110., 3114., 3118., 3120., 3122., 3136., 3137., 3138., 592., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk / MİMARSİNAN mah sk bölgelerinde 03/12/2022 01:00:00 - 03/12/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ELMAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.ZAKKUM, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 4.MANOLYA, AKBABA, FINDIK, GÜLERYÜZ, KAYALAR, RAUF ORBAY, SELANİK sk bölgelerinde 03/12/2022 09:30:00 - 03/12/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce -MİMAR SİNAN mah sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE sk bölgelerinde 03/12/2022 14:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, TOMRUKÇU, UYGAR sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk bölgelerinde 03/12/2022 00:00:00 - 03/12/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, HALİÇ, MİSVAK, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 03/12/2022 00:30:00 - 03/12/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BATTALGAZİ, BAŞKÂTİP, BÂLİPAŞA, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KABAKULAK, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, KIRTAY, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, NAKKAŞ LEVNİ, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk bölgelerinde 03/12/2022 00:30:00 - 03/12/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DURİYE, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KARANLIKKAPI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, PÜSKÜLLÜ, SULTAN ÇEŞMESİ, TAMBURACI, TAVUKÇU ÇIKMAZI, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., ÇİLİNGİR sk / BALAT mah AYAN, BEKRİ MUSTAFA, BURÇAK, FENER KÜLHANI, HACI İBRAHİM, HACI İBRAHİM ÇIKMAZI, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KÖROĞLU, MERDİVENLİ YOKUŞU, RIFAT EFENDİ, SÜTLAÇ, TATLI MEMBA, VODİNA, YARIM BALAT, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk / DERVİŞ ALİ mah AYAN, AYNALI DÜKKAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, EMMETULUMBA, HACI İBRAHİM, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU, KARAPAPAK, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TAMBURACI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ sk bölgelerinde 03/12/2022 01:00:00 - 03/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, ALBAYRAK, AVCIBAŞI, AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, AĞAÇLI ÇEŞME, BEŞİRGAZİ, CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, DRAMAN, DÖKMECİ İBRAHİM, ESNAF LONCASI, GEVGİLİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HELVACI HASAN, KAFESÇİ YÜMNİ, KAMIŞ, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KASER, KESMEKAYA, KEÇECİ, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MAHKEMEALTI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI YOKUŞU, PÜSKÜLLÜ, SALDIRMA, SARI ÇİZMELİ, SEBİL, SULTAN ÇEŞMESİ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, TANDIR, TATLICI, TOKLU İBRAHİM DEDE, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., YATAĞAN HAMAMI, YÖRÜK, ÇEMBER, ÇETİK PABUÇLU, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ARI, AYNALI DÜKKAN, BESTEKÂR SERVET, CEPKEN, DERVİŞ ALİ, DERVİŞ ALİ ÇIKMAZI, DRAMAN, DİLMAÇ, HACI RIZA, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, KASAP, KEFEVİ, KESMEKAYA, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SENA, SÖĞÜTLÜ BAKKAL, TETİK, TOPTANCI, YAHYAZADE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk / MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk bölgelerinde 03/12/2022 01:00:00 - 03/12/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 03/12/2022 02:00:00 - 03/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CANKURTARAN mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk bölgelerinde 03/12/2022 02:00:00 - 03/12/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BALKAN, DİŞBUDAK, ERGENEKON, KAVAK, KIVIRCIK, MALAZGİRT, MURAT PAŞA, SAMİ PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN, ÇINARLAR sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah DORUK, ENGİN, NAZLI sk bölgelerinde 03/12/2022 11:00:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, BİNNUR, CAN, CİHAD, NATO, OĞUZELİ, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.DERE, 1.ENGİN, 1.KIZILAY, 1.MURAT, 1.ÇİMEN, 2.MERİÇ, YOZGAT sk / İNÖNÜ mah 1.GÖKÇE, 1.GÜVEN, 1.MURAT, 1.SEFA, 1301., 2.ALTIN, 2.ENGİN, 2.SEVİM, ALAGEYİK, ARDAHAN, BİGA, CENK, ERLER, HAKAN, SİNOP, YASSI, YOZGAT, YÜCE, YÜCEL, İKİZLER sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BESTEKAR, BEZİRGAN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, KARLI ÇIKMAZI, KOMŞU ÇIKMAZI, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, TAŞHAN, UĞUR, ÜMİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, KOSOVA, OZANLAR, SANCAKTAR, TAŞHAN sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, DEMİRYURT, ELA, ERTUĞRULBEY, GÜREŞ, KARADENİZ, KARAOSMAN, KOCATEPE, MELTEM, PALA, RÜYAM, SAAT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 03/12/2022 09:00:00 - 03/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/2., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 27/9., 28/5., 28/6., 29/2., 29/3., 29/8., 64/1., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 03/12/2022 10:00:00 - 03/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 03/12/2022 19:00:00 - 03/12/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR-10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, 3095., KUMRU, ÇINARCIK, FİDANLI, POSTANE, PİRAYE ÇIKMAZI, UYGAR, HACILAR CAMİ, KÜÇÜK PAPATYA, MUSTAFAPAŞA, TOMURCUK ÇIKMAZI, HASAN POLATKAN, AHMET EREN, HALICILAR CAMİ, SAKİN, SARI HARMAN, BEYAZ KUMRU, ÖRNEKLİK, 3028/1., 3037., 3039., 3041., 3046., 3056., NURİ PAKDİL, 3047/1., 3048., 3048/1., 3002., 3047., 3028.

BEYKOZ-10:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FENER, TÜTÜNCÜLER

ÇEKMEKÖY-09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak YÜZYIL

KARTAL-16:20 - 18:20 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak SORGUN, TUNÇ, BETÜL, ZEYTİNLİK, ITIR

KARTAL-16:30 - 18:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HAKAN KURBAN, HİLAL, ÖMÜR

PENDİK-09:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS, GÜL GONCASI

SANCAKTEPE-09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, SIVAT, ZİRVE, SAKIZ

ÜMRANİYE-10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AYLA, DÖNDÜ, KARABEY, NAGEHAN, YABAN ÇIKMAZI, GAZİPAŞA