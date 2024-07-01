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Ekonomi Elektrik zammı sonrası her şey değişti! İşte elektrikli otomobillerin batarya şarj bedeli
Ekonomi

Elektrik zammı sonrası her şey değişti! İşte elektrikli otomobillerin batarya şarj bedeli

Yeniakit Publisher
2024-07-01 15:56:34 - 2024-07-01 15:56:34
Elektrik zammı sonrası her şey değişti! İşte elektrikli otomobillerin batarya şarj bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugünden (1 Temmuz) itibaren elektrik tarifelerine %38 zam yaptı. Bu zam sonrasında 88.5 kWh'lık bir elektrikli otomobilin aylık şarj bedeli 823 TL oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine bugünden (1 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yaptı. Artışın ardından, evlerde kullanılan elektriğin 100 kWh bedelinin 207.23 TL olduğu kaydedildi. Hürriyet'in haberine göre bu kapsamda, konutlarda kullanılan düşük kademede (240 kWh’ı geçmeyen) elektriğiN 1 kWh başına 2.07 TL, yüksek kademede (240 kWh üzeri) elektriğin 1 kWh başına 3.10 TL olarak uygulanması bekleniyor. İş yerlerinde ise yüksek kademede elektrik birim fiyatının 1 kWh için 5.53 TL olacağı düşünülüyor.

Elektrik fiyatlarında yapılan tarife artışı Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye’de sayıları 115 bin adede ulaşan elektrikli otomobilin sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

Evden şarj ederse 274 TL

Yeni düzenlemeyle örneğin; 88.5 kWh batarya kapasitesi bulunan 500 kilometre menzilli bir elektrikli otomobilin sahibi aracının bataryasını evden şarj ederse yüksek kademeden hesaplandığında 274.3 TL’ye tamamen dolduracak. 1 Temmuz’dan önce bu tutar 200 TL’ydi. Aynı aracı iş yerinden şarj etmek isterse ödeyeceği tutar ise yaklaşık 490 TL olacak. Araç sahibinin ayda 1.500 km yol yaptığı düşünüldüğünde söz konusu elektrikli aracın sahibi evden şarja ayda toplamda 823 TL, iş yerinde şarja ise ayda yaklaşık 1.470 TL ödemesi gerekiyor.

Elektrikteki tarife artışı sonrası Türkiye’de sayıları hızla artan özel elektrikli araç şarj istasyonu işletmecilerinin de fiyatlarında artış bekleniyor. Burada rekabet yüksek olduğu için fiyatların hemen ve aynı oradan yansıtılması beklenmiyor. Sektör temsilcilerine göre, şarj istasyonu işletmecileri önümüzde 1 ay içerisinde fiyatlarını güncelleyecek ve fiyat artış oranı yüzde 20 ila 30 arasında değişecek.

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