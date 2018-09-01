Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam geldi. Doğalgaza konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam geldi. Elektrik fiyatlarına ise yüzde 15 zam yapıldı.

BOTAŞ, doğalgaz satış tarifelerini yeniledi. Buna göre konutlar için doğalgaz fiyat tarifesine yüzde 9 zam yapıldı. Doğalgazda sanayi tarifesi ise yüzde 14 artırıldı.

ELEKTRİKTE YENİ TARİFE

Bu arada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, elektrik fiyat tarifelerini yayınladı. Normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenileyen EPDK, Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibarıyla tarifeleri yeniledi.

İŞTE ZAMLI TARİFELER

Yeni açıklanan tarifelere göre elektrik fiyatlarına yüzde 14.6 ile yüzde 16.2 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrikte tek zamanlı tarife fiyatı yüzde 15 arttırılırken, üç zamanlı tarifede gündüz yüzde 15, gece yüzde 16.2, puant saatler için ise yüzde 14.6 artışa gidildi.