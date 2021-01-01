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Gündem Elektrik ve doğalgaza zam
Gündem

Elektrik ve doğalgaza zam

1 Ocak 2021 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; elektriğe yüzde 6, doğalgaza yüzde 1 oranında zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:46:00 -
Elektrik ve doğalgaza zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayına ilişkin tarife tablosunu internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.

Elektiriğe yüzde 6 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete’deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

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