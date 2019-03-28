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Elektrik ve doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:47
Elektrik ve doğal gaza zam yok

Tüketicileri rahatlatacak müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Bakan Dönmez, “Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak” dedi. Bu arada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklandı. EPDK’den yapılan açıklamada, “Tüketicilerimizin 1 Nisan’dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır” denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:47
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK)
  3. elektrik tarifeleri
  4. EPDK

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  • Başaoğlu Başaoğlu 23 dk önce
    Yaptığınız zamlar HARAM ZIKKIMolsun. Alfabenin bütün harflerine koyduğunuz vergiler HARAM ZIKKIM olsun.Kaçak bedeli , TRT payı ve de DAĞITIM BEDELİ fitil fitil burnunuzdan gelsin. İnsanda biraz utanma olur diyeceğim ama ne gezer. Yüce Mevlâya havale ediyorum sizi. Hiç birinize hakkım helal değdir. Ateşiniz bol olsun!

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