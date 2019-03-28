Elektrik ve doğal gaza zam yok

Tüketicileri rahatlatacak müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Bakan Dönmez, “Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak” dedi. Bu arada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklandı. EPDK’den yapılan açıklamada, “Tüketicilerimizin 1 Nisan’dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır” denildi.