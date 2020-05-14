  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:10:02 -
Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki hafta önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi 51068. Sokak'taki evinin damında 14 gün önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isterken elektrik akımına kapılan Dilara Ünal (12), yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Dilara Ünal, 30 Nisan'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almaya çalışırken akıma kapılmıştı. Çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Aynı gün Adana İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı