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Yerel Elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkardı
Yerel

Elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkardı

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Elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkardı

Çanakkale’de elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkmasına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Yangın 10.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını gören köylüler durumu jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan ilk incelemede tarım arazisi yakınlarında bulunan elektrik tellerine karganın çarpması sonucu yangının çıktığı tespit edildi.

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