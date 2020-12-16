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Ekonomi Elektrik tedarikçisi değiştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı
Ekonomi

Elektrik tedarikçisi değiştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:03:41 -
Elektrik tedarikçisi değiştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi encazip.com, elektrik tedarikçisini değiştiren tüketici sayısının aralık ayı itibarıyla 1 milyonu aştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı düzenlemelerle tedarikçi değiştirmek kolay ve güvenli bir hale gelirken, limitlerin düşmesi ve piyasalardaki toparlanmayla elektrik tedarikçisi değiştiren tüketicilerin sayısı hızla artmaya başladı.

Bu kapsamda, 2019'un ocak ayında 130 bin olan serbest tüketici sayısı, bu yılın aralık ayı itibarıyla 1 milyonu aştı. encazip.com verilerine göre, tedarikçi değişikliği yapan tüketiciler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de bulunurken, 2021'in sonunda tedarikçi değiştiren tüketici sayısının 5 milyon olacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım, tedarikçi değiştirme piyasasının hızla büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2019'un aralık ayında elektrik tedarikçisini değiştirmiş toplam tüketici sayısı 322 bin 558, 2020'nin aralık ayında ise bu sayı 1 milyon 15 bin 837'ye yükseldi. 2021 yılında da limitlerin düşmesiyle daha çok kişi serbest tüketici olacak ve tasarruf edebilecek. encazip.com ile elektrik tedarikçisi değiştirerek yüzde 32'ye kadar, ortalamada da yüzde 17 tasarruf etme imkanı bulunuyor."














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