Elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Faturayı %30 etkileyecek yöntem

Yeni yılda gelen zamlar vatandaşları tasarrufa yönlendirdi. İsraftan kaçınmak isteyenler için Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, daha az enerji kullanımı ile enerji verimliliğinin karıştırıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji verimliliği; daha az enerji ile daha iyi, kaliteli enerji hizmetleri sağlamak için ileri ve en son teknolojileri kullanmak, her birim enerjiden en yüksek üretkenliğin elde edilmesi, daha az enerji kullanımı, daha az hava kirliliği ve daha düşük toplam maliyetle arzu edilen enerji hizmetlerinin alınmasıdır; ayrıca, enerjinin akıllıca kullanımı, enerji israfının yok edilmesi, günlük olarak hatırlatmaya ihtiyaç olmadan, enerji kullanımını azaltmak için teknolojinin kullanımı demektir"

Hepbaşlı, açıklamasının devamında küçük gözüken şeylere dikkat ederek ciddi tasarruflar yapılabileceğini söyleyerek, "Ülkemizde, enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı konutlarda kullanılıyor ve bunun da yüzde 85’i ısıtma ile soğutma harcamalarına gidiyor. Yalıtımsız binalarda ısıtma ve soğutma yaparken yalıtımlı binalara göre iki kat enerji harcıyoruz. En temiz, ucuz, yerli ve milli enerji; israf edilmeyen, verimli kullanılan enerjidir. Çok küçük detaylara dikkat ederek, bazı alışkanlıklardan vazgeçerek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, doğru cihazları kullanarak ciddi tasarruf elde etmemiz mümkün. Yapılan hesaplamalar; tüm bunlara gereken önemi gösterdiğimiz takdirde enerji harcamalarımızda en az yüzde 20-30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor." dedi.

%35 Oranında enerji tasarrufu

Evde teknolojik aletlere dikkat edilerek büyük tasarruf elde edileceğini söyleyen Hepbaşlı "Öncelikle akıllı sayaçlar, termostatlar ve izleme sistemleriyle enerji tüketiminizi takip ederek, aylık faturaları kontrol etmek gerekli. Evlerde enerji verimliliği yüksek olan ürünlerin kullanımı ve bilgisayar, monitör vb. kullandığımız cihazları doğru şekilde kullanarak aylık tüketilen elektrik enerjisi maliyetlerini yaklaşık yüzde 35 oranında azaltabiliriz." ifadelerini kullandı.