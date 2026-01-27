  • İSTANBUL
Elektrik restine petrol zammı: Ekvador'dan Kolombiya'ya ağır yaptırım

Güney Amerika’da iki komşu ülke olan Ekvador ve Kolombiya arasındaki "ticaret savaşı", enerji ve petrol restleşmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Ekvador, Kolombiya'nın elektrik ihracatını durdurma kararına, petrol taşıma vergilerine yaptığı devasa zamla karşılık verdi.

Ekvador hükümeti, kendisine elektrik satışını durduran Kolombiya’ya misilleme olarak, bu ülkeden taşınan petrolün tarife vergisini yüzde 900 artırdı. Kriz derinleşirken, Kolombiya’nın boru hattı kullanımı için ödediği varil başına gümrük ücreti 3 dolardan 30 dolara yükseltildi.

Ekvador ve Kolombiya arasındaki diplomatik ve ekonomik gerilim, enerji koridorlarını sarsan bir misilleme dalgasına dönüştü. Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, Kolombiya petrolünün Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi (SOTE) üzerinden taşınma tarifesine yüzde 900 zam yapıldığını resmen doğruladı. Kararın, Kolombiya’nın 1 Şubat’tan itibaren Ekvador’a elektrik ihracatını keseceğini duyurmasının hemen ardından gelmesi, bölgedeki "kısasa kısas" politikasını gözler önüne serdi

Ekvador, komşu ülke Kolombiya'dan ülkesine taşınan petrolün tarife vergisini yüzde 900 artırdığını duyurdu.

Ulusal basına göre, Ekvador hükümeti, ülkeye elektrik ihracatını 1 Şubat'tan itibaren durdurma kararı alan Kolombiya'ya karşılık olarak yeni tarife vergisi açıkladı.

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesine yüzde 900 artış yapıldığını doğrulayarak, "Ekvador, sınır güvenliğine, ticaret dengesine ve enerji güvenliğine öncelik vermektedir." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi (SOTE) üzerinden geçen her varil petrol için ödediği gümrük vergisinin 3 dolardan 30 dolara çıktığı bilgisi verildi.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, söz konusu karara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İki komşu ülke arasında, bir süredir sınır bölgelerinde uyuşturucu örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle "işbirliği eksikliği" anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Kolombiya hükümeti, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador’a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 22 Ocak'taki açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

