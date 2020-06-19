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Aktüel

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Karabük’te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:59:44 -
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Karabük’te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev oldu.


Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Kuzyaka Köseler köyü Merkez Mahallesi’nde Yakup Özcan’a ait tek katlı evde elektrik kontağından tahmin edilen yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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