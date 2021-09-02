Elektrik kesintisine karşı acil müdahale timleri kuruluyor!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Buna göre şirketler, sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları hazırlayacak. Acil müdahale gerektiren durumlar için zamanında müdahale ve çözüm için acil müdahale organizasyonu kurulacak ve 7/24 tam teşekküllü acil müdahale aracı ile eğitimli personel bulunduracak.

