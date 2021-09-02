Elektrik kesintisine karşı acil müdahale timleri kuruluyor!
Son dönemde sıcak hava ve kuraklık sebebiyle meskenlerde artan elektrik tüketim talebinin üretimden fazla olması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) vatandaşın bu mağduriyetini gidermek üzere yeni bir düzenlemeye gidiyor.
Resul Ekrem Şahan Ankara
Buna göre şirketler, sistemin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları hazırlayacak. Acil müdahale gerektiren durumlar için zamanında müdahale ve çözüm için acil müdahale organizasyonu kurulacak ve 7/24 tam teşekküllü acil müdahale aracı ile eğitimli personel bulunduracak.