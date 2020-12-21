Büyük kavuşum elektrik kesintisine yol açar mı? Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Peki, Jüpiter Satürn kavuşumu sırasında neler olacak? | Büyük kavuşum elektronik cihazları olumsuz etkiler mi?

Elektrik kesintisi olacak mı? | Jüpiter Satürn kavuşumu nelere sebep olur?

Milyonlarca kişi Jüpiter Satürn kavuşumu sırasında elektrik kesintisi sırasında elektrik kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Elektrik kesintisiyle ilgili söylemler şehir efsaneleri arasında gösteriliyor. İddiaya göre kavuşum sırasında Güneş'te bir patlama yaşanacak ve bunun da elektronik cihazları etkileyeceği belirtiliyor. Kulaktan kulağa yayılan bu dedikodu hakkında bilim insanlarının bir açıklaması yok.