  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Elektrik kesintisi olacak mı? | Jüpiter Satürn kavuşumu nelere sebep olur?
Yaşam

Elektrik kesintisi olacak mı? | Jüpiter Satürn kavuşumu nelere sebep olur?

21 Aralık gecesi Jüpiter ile Satürn 397 yıl sonra büyük kavuşum yaşayacak ve gözyüzünde tek bir yıldız gibi parlayacaklar. Milyonlarca kişi büyük kavuşumun ne gibi etkilerinin olacağını araştırıyor. Peki, büyük kavuşum elektrik kesintisine yol açar mı? | Jüpiter Satürn kavuşumu elektronik cihazları etkiler mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:03:00 -
Elektrik kesintisi olacak mı? | Jüpiter Satürn kavuşumu nelere sebep olur?

Büyük kavuşum elektrik kesintisine yol açar mı? Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Peki, Jüpiter Satürn kavuşumu sırasında neler olacak? | Büyük kavuşum elektronik cihazları olumsuz etkiler mi?

Elektrik kesintisi olacak mı? | Jüpiter Satürn kavuşumu nelere sebep olur?

Milyonlarca kişi Jüpiter Satürn kavuşumu sırasında elektrik kesintisi sırasında elektrik kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Elektrik kesintisiyle ilgili söylemler şehir efsaneleri arasında gösteriliyor. İddiaya göre kavuşum sırasında Güneş'te bir patlama yaşanacak ve bunun da elektronik cihazları etkileyeceği belirtiliyor. Kulaktan kulağa yayılan bu dedikodu hakkında bilim insanlarının bir açıklaması yok.

Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?
Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?

Yaşam

Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?

Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?
Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?

Yaşam

Jüpiter Satürn kavuşumu Türkiye’den görülecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da
Medya

Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da

TRT'nin sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ilk kez..
Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak
Ekonomi

Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak

ABD Türkiye’ye silah yaptırımı açıklarken Avrupa Birliği de benzer şantajlar yapıyor. 1970’lerden bugüne gizli açık ambargolarla boğuşan Tür..
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay