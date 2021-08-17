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Ekonomi Elektrik iletimine 7/24 güvenlik
Ekonomi

Elektrik iletimine 7/24 güvenlik

Geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde elektriklerin kesilmesinden sorumlu tutulan TEİAŞ, özelleştirme öncesi dev bir ihaleye imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:43:00 -
Elektrik iletimine 7/24 güvenlik

 R. Ekrem Şahan  Ankara 

TEİAŞ, ülke çapında iletim hatları Yük Tevzi Merkezi ve TEİAŞ bölge müdürlüklerine kuracağı 18 bin kamera ve donanımı için ihale düzenledi. TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihaleye iki teklif sunuldu. “Yapay Zeka Tabanlı Entegre Güvenlik Kamera Sistemi” ihalesinde kurum tarafından belirlenen maliyet 512 milyon 491 bin 55 lira olurken, ihaleyi 487 milyon 179 bin lira ile en yakın teklifi veren 3 firmanın oluşturduğu konsorsiyum kazandı. İhaleyle profesyonel eşkal tespit sistemlerinin de yer aldığı 18 bin kamerayı TEİAŞ genel merkez ve müdürlükleri ile trafoların bulunduğu bölgelere kuracak. Her bir kamera ve kurulumu için ortalama 26 bin lira olmak üzere 487 milyon lira harcama yapılacak.
Yeni Akit Gazetesi

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