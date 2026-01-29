  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Elektrik fiyatlarında yarın için yeni rakamlar belli oldu! Zirve 3 bin 400 lirayı gördü
Enerji Piyasaları İşletme Şebeke A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada elektrik fiyatları yarın için netleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1578 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyar 732 milyon 314 bin 8 lira olarak gerçekleşti.

 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00 ve 18.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1578 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 643 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 715 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti. 

