Elektrik faturası nasıl daha az gelir? | Kış aylarıyla birlikte elektrik, doğalgaz ve su faturaları daha fazla gelmeye başlıyor. Hal böyle olunca milyonlarca kişi elektrik faturasının daha az gelmesi için neler yapması gerektiğini araştırıyor. Peki, elektrik faturasının daha az gelmesi için neler yapılmalı?

Elektrik faturası nasıl az gelir? | Elektrik faturası nasıl düşer?

Elektrik tasarrufu yapmak için öncelikle A, A+ ve üst düzey enerji tasarruflu elektronik cihazlar tercih etmelisiniz.

Fırın evlerde en çok kullanılan beyaz eşyalardan biridir. Fırın kullanırken kapağı çok sık açmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü kontrol için kapağı her açtığınızda fırının ısısı 20-25 derece düşer. Fırında bir şeyler pişirirken pişme işlemi tamamlanmadan 10 dakika önce kapatma düğmesine basabilirsiniz. Böylelikle içerideki ısıyla yemek pişmeye devam edecektir. Bu sayede siz de tasarruf yapmış olursunuz.

Ayrıca kullanmadığınız şarj cihazları, televizyonlar, ısıtıcıların fişlerini mutlaka çekmelisiniz.

Çamaşır makinenizi tam kapasite olarak çalıştırmanız önemli. Birkaç parça çamaşır için makine çalıştırmak enerjiyi boşa harcamanıza yol açar.

Hem enerji hem de su tüketimini azaltmak için mutlaka bulaşıkları makinede yıkamalısınız. Ayrıca bulaşıklarda hijyen sağlamak için gerekli olan ısıya eliniz dayanmayacaktır. Bu sebeple makine kullanmaya özen gösterin. Bulaşık makinenizi ekonomik programda çalıştırmayı ihmal etmeyin.

Çamaşırlarınızı nemliyken ütülerseniz; ütünüzün daha az enerji harcamasını sağlarsınız. Bu da ciddi anlamda tasarruf yapmanıza yardımcı olur.