Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. Peki, elektrik faturası tarifesi nasıl olacak? Elektrik faturası KDV indirimi ne kadar?

Elektrik faturası KDV indirimi ne kadar? Elektrik faturalarına ne kadar indirim yapıldı son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından, “Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyi netleştirdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Esnaflar ve zanaatkârlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır” diye konuştu.