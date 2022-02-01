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Ekonomi Elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de
Ekonomi

Elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı, elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak 210 kilovat olarak netleşti.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 02:08:00 - 2022-02-01 02:11:21
Elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı, elektrik faturası düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak 210 kilovat olarak belirlendi.

Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun, kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

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