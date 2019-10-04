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Elektrik faturası düşürmenin yolu nedir? Elektrik zammından etkilenmemenin reçetesi var

zamla beraber daha yüksek fatura ödemek zorunda kalacak. Ancak zam sonrası daha yüksek fatura ödemek istemeyen vatandaşlar tedarikçi değiştirerek, zammın etkini kırabilecek. Hizmet ilk olarak iş yerleri için başlarken, önümüzdeki hafta konut sahiplerinin de bu fırsattan yararlanabileceği öğrenildi.

04 Ekim 2019 Cuma 16:46
Elektrik faturası düşürmenin yolu nedir? Elektrik zammından etkilenmemenin reçetesi var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik birim fiyatlarını açıkladı. Elektrik fiyatları, konut, sanayi ve ticarethaneler için zamlandı. Son açıklanan zamla birlikte ev faturaları bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 54, yılbaşına göre ise yüzde 32 zamlandı. İşyerlerinde ise zam oranları geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre yüzde 103 artarken, yılbaşından bugüne yüzde 32 zamlandı. Buna göre daha önce elektrik tedarikçilerini değiştirmemiş tüketiciler geçtiğimiz Eylül ayına göre yüzde 14.9 daha fazla elektrik faturası ödeyecek.

Ancak, elektrik tedarikçisini değiştirerek daha uygun tarifelere geçenler bu zamdan daha az etkileniyor. EPDK’nın 2019 yılı düzenlemesiyle birlikte 1600kWh olarak belirlenen ve aylık yaklaşık 70 TL’ye denk gelen fatura tutarını ödeyen tüketiciler, tedarikçi değiştirebiliyor. Bu da zamlardan daha az etkilenmelerini sağlıyor. Birçok tüketici evlerine gelen elektriğin devlet tarafından sağlandığını düşündüğü için tedarikçi değiştirme hakları olduğunu bilmiyor. Ancak elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı özel şirketler haline getirilirken, elektrik tedarik işi de özel şirketler tarafından yapılıyor. Böylece tüketiciler rekabetin kendilerine vermiş olduğu avantajı değerlendirerek daha ucuz elektrik kullanma şansını elde ediyor.

Hizmet ilk olarak iş yerleri için başlarken, önümüzdeki hafta konut sahiplerinin de bu fırsattan yararlanabileceği öğrenildi.

EnCazip, tedarikçileri karşılaştırarak kullanıcılar için en uygun tarifeyi bularak tasarruf etmelerini sağlıyor.

Elektrik neden zamlandı?

Özellikle son aylarda elektrik fiyatlarına yapılan zamlar sürekli gündeme geliyor. Bu durum özellikle elektrik üretim maliyetlerinin artış göstermesiyle birlikte kaçınılmaz hale geldi.

Elektrik piyasasında tüketicilere tedarik edilecek enerjinin birim fiyatına yalnızca enerji üretim maliyeti değil, yenilenebilir enerji kaynaklı üretilen enerjinin devlet alım garantisi kapsamında olan üretimin de maliyeti yansıtılıyor. Sonuçta tedarikçiler, elektrik üretim maliyetine ek olarak YEKDEM adı verilen mekanizma sonucu ortaya çıkan alım garantisi birim fiyatını da ödüyor. Yani tüketiciler için elektrik tedariği yapan şirketlerin maliyeti, elektrik enerjisi üretim maliyeti ile yenilenebilir enerji santrallerinin desteklenmesi mekanizmasından doğan birim maliyetlerin toplanması ile bulunuyor.

Çoğunlukla Amerikan Doları ile verilmiş olan yenilenebilir enerjideki alım garantileri, kur artışlarıyla birlikte elektrikte maliyet artışını gerekli kılıyor. Ayrıca elektrik üretiminin toplam kurulu gücünün önemli bir bölümünün de yabancı kaynaklı yakıtları kullanan santrallerden oluşması, kur hareketlerinin elektrik fiyatları üzerindeki etkisini daha da yüksek hale getiriyor.

En pahalı elektrik olmayan elektriktir

Elektrik tedarikçisi değiştirme internet sitesi EnCazip’in kurucusu Çağada Kırım konuyla ilgili şunları söyledi: “Elektrik fiyatları 1 Ekim’den geçerli olmak üzere zamlandı. Bu zam kaçınılmazdı, zira fiyatların maliyetlere göre belirlenmemesi elektrik şirketlerini bir hayli zorda bırakacaktı. Fiyatlandırma politikasının maliyetleri yansıtmaması tedarik şirketlerini oyun dışında bırakarak orta ve uzun vadede elektrik enerjisi arz güvenliğinde risk yaratabilir. En pahalı elektrik ise olmayan elektriktir. Ayrıca bu durum piyasadaki rekabetin sekteye uğramasına da neden olurdu. Kısacası fiyatlandırmanın adil yapılmaması orta ve uzun vadede tüketicilerin çok daha pahalı elektrik kullanacakları anlamına gelir. Dolayısı ile fiyat güncellemelerinin zamanında yapılması rekabeti açacak ve tüketiciler eninde sonunda kazançlı çıkacaktır. Son olarak; tüketiciler, cep telefonu operatörü değiştirir gibi tedarik şirketi değiştirebileceklerini de akıllarından çıkartmamalı.”

EnCazip hakkında

2013 yılında kurulan EnCazip, ücretsiz, tarafsız bir karşılaştırma ve internetten elektrik tedarikçisi değiştirme servisidir. Tüketicilere doğru bilgiler ve güncel veriler ile elektrik tedarikçilerinin tarifelerini saniyeler içinde karşılaştırarak en cazip elektrik tedarikçisini bulmalarını sağlayan EnCazip, kolayca tedarikçi değişikliği işlemlerini gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Çağada Kırım ve Onur Orakçıoğlu tarafından kurulan şirketin ortakları arasında Londra merkezli yatırımcılardan oluşan Cazip Enerji Holdings Limited UK bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:46
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
  2. elektrik zammı
  3. elektrik tedarikçi
  4. tedarikçi değiştirmek
  5. elektrik faturasını düşürmenin yolları

YORUM YAZ

  • EmekliEmekli11 dk önce
    Akp yi çok seviyoruz. Bu yüzden yaptığı zamları da çok seviyoruz. Enflasyon da tek haneli rakamlara düşüyor böylece.
  • Ayhan sırmaAyhan sırma38 dk önce
    Kusura bakabilirler elektrik faturalarında vatandaş olarak%1.000.000 sömürülüyoruz. Tedarikçi diyorsunuz 50 TL lik kullanım faturaya 120 TL olarak yansıyor, tedarikçimi var? bizi mahkum ettiler tedarikçim ck bopaziçini arıyorum dalga geçiyorlar bu elektriği kim özelleştirdiyse çok büyük vebal altında. Aylık kazancımızın %30 u vergi, aylık harcamamızın %40 ı vergi gelişmişlik düzeyimiz çooookkk çok çok çok yüksek ek hesaplarla, kredilerle geçiniyoruz hergün kanımızı emiyorlar burası Türkiye cumhuriyeti buranın gerçeklerine uyansınlar artık hiç bir siyasetçi bizi düşünmüyor yahu kardeşim bizde vatanımızı devletimizi seviyoruz canımızı veririz ama yaşıyarak öğrendim hala öğreniyorum gerçek vatanseverleri sömürülecek inek kesilecek tavuk olarak görüyorlar ondan dolayı ki artık oy vermeme hakkımızı kullanıyoruz.
  • Ömer Ömer 45 dk önce
    Mum yakın..
  • Ömer Ömer 47 dk önce
    Zam niye yapıldı ekonomi berbat bir durumda olduğu için dolar bahane geçen agustos ayı ile şimdiki arasında dolar ekside.. geçen seneden beri zam üstüne zam yapılıyor...
  • Ahmet AyvazAhmet Ayvaz55 dk önce
    Yok böyle bir şey. Bu zamana kadar kaç kişi yapmış böyle bir işlem. Yapmayı deneyin derim. Ajans haberini olduğu gibi kullanmayınız. Doğru haber veriniz. Milletin gazını almak için haber yapmayınız

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