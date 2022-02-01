Elektrik faturası düştü mü? Elektrik fatura indirimi geldi mi?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan kademeli elektrik zammı sonrası mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 arttı, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olmuştu. Bugün 31 Ocak günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturlarında yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Yeni elektrik faturası tarifesi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir" dedi. Erdoğan, "Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz" diye konuştu.