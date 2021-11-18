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Ekonomi Elektrik faturalarında yeni dönem!
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem!

Hükûmet, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiyor. İşte dar gelirliyi sevindirecek yeni sisteme dair detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-11-18 07:08:00 -
Elektrik faturalarında yeni dönem!

AK Parti milletvekilleri tarafından önceki gün TBMM Başkanlığına sunulan torba teklifte, elektrik abonelerini ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı.

Buna göre, EPDK, abonelere tüketim miktarlarına göre farklı tarifeler belirleyecek. AK Parti ekonomi kurmayları, düzenlemenin özellikle dar gelirlilerin elektrik fiyatları artışlarından etkilenmemesi amacıyla getirildiğini kaydetti.

Yasa çıktıktan sonra EPDK aylık olarak tüketilecek elektrik miktarına ilişkin tarifeleri belirleyecek. Belli bir kilovatsaat sınırının altında kalanların tarifeleri daha düşük hesaplanacak. Aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Elektriği tasarruflu kullananlar için düşük tarife belirlenirken fazla tüketimde ise maliyet katlanacak.

Teklifin gerekçesinde “Enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapar aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

 

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Yorumlar

Hani Hayali

Evde eşlerden ikiside çalışıyorsa sadece akşam tğketilecek elektrik az gelir ama evde anne baba çocuklar var ve asgari ücretli bir çalışan varsa akşama kadar elektrik yanacak ve buna katlamalı elektrik gelecek. Enerji talebine cevap veremeyecek bir devletin elektrikte kısıtlamaya gitmesi gibi bir teklif gibi. Çok yakarsan yanarsın haa.
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