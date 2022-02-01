1 Ocak 2022 itibariyle elektrikte kademeli faturaya gidildi. Bu durumun ardından vatandaşlar elektrik faturalarından şikayetçi olmaya başladı. Konu kabine toplantısında masaya yatırıldı ve yeni bir karar verildi. Peki, elektrik faturası ne kadar azalacak?

Elektrik faturalarına ne kadarlık indirim yapılacak? Elektrik faturalarına yüzde kaç indirim var?

31 Ocak Pazartesi günü yılın üçüncü kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” dedi.

Vatandaşlar ise bu değişikliğin faturalara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Enerji Verimlilik Uzmanı Altuğ Karataş, CNN Türk'te konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karataş, "En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı toplantıda burada limitler değişti. Burada artık 210 kw’a kadar olan tüketiminiz yeni durumda 1.37 TL olan düşük fiyat ile çarpılıyor. Ne kadar yapıyor 287.7 TL. Eğer bir vatandaş 210 kw’lık faturayı geçmiyorsa fatura her şey dahil 287.7 TL gelecektir. Diyelim ki siz biraz daha enerji harcıyorsunuz. 100 kw harcadığınızı düşünelim işte o zaman 2. kademe dediğimiz fiyattan çarparak 206 TL her 100 kw için ödemek durumunda kalıyorsunuz. 310 kw tüketimi olan vatandaş yeni durumda 493.7 TL fatura ödemiş olacak.150 kw’lık eski limitte ne kadar ödeyecekti. Düşük fiyat olan 1.37 ile 205.5 TL ödeyecekti. 310 kw tüketiyorsa eğer üstüne bir 160 kw daha harcayacaktı onu da yüksek fiyat olan 2.06’dan ödeyecekti 329.6 TL. Aynı fatura 535.1 liraya gelirken yeni faturada 493.7 liraya gelecek. Arada 41.4 TL’lik bir fark oluştu. Bu tüketimle birlikte fiyatları daha düşük gelmiş olacak" diye konuştu.