Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda elektrik faturalarına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Milyonlar elektrik faturalarında yüzde kaçlık bir indirim yapılacağını araştırıyor.

Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik faturası indirim güncel

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu’nu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir'' açıklamasını yaptı.