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Ekonomi Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik faturası indirim güncel
Ekonomi

Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik faturası indirim güncel

Elektrik faturasına yüzde kaç indirim yapıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada elektrik faturalarından TRT ve Enerji Fonu’nun kaldırılacağını duyurmuştu. Vatandaşlar ocak ayı itibariyle elektrik faturalarında ne kadarlık bir indirim yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, elektrik faturası indirimi ne zaman başlayacak? Elektrik faturaları ne kadar azalacak? Elektrik yüzde kaç indirim yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 21:23:00 -
Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik faturası indirim güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda elektrik faturalarına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Milyonlar elektrik faturalarında yüzde kaçlık bir indirim yapılacağını araştırıyor.

Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik faturası indirim güncel

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu’nu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir'' açıklamasını yaptı.

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