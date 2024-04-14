Elektrik direklerini şarj istasyonuna çevirerek elektrikli otomobillerin şarj sorununu çözecek cihaz tanıtıldı!

Elektrikli otomobillerin önündeki en temel sorunlardan biri olarak elektrik altyapısı ve şarj istasyonlarının yetersizliği gösteriliyor. Öte yandan elektrikli araçları şarj etmek için illa şarj istasyonu kullanmak da gerekmiyor. Teknik olarak evlere de araba şarjı için sistem kurulabiliyor ancak bunun için bir garaj sahibi olmak gerekiyor. Öte yandan şehirlerde yaşayan elektrikli otomobil sahiplerinin çok büyük bir kısmı bir garaja ya da müstakil bir eve sahip değil.

Voltpost adlı firma bu sorunu elektrik direklerini şarj istasyonuna dönüştürerek çözüyor. Neredeyse her yerde bulunan elektrikli direklerine yerleştirilebilen cihaz, Seviye 2 AC şarj sağlıyor. Bu şarj hızlı bir şarj özelliği mi? Kesinlikle değil. Apartmanın önünde duran otomobili gece boyunca ya da araç sahibi mesaideyken rahat rahat şarj edebiliyor mu? Kesinlikle. Tek bir istasyon 4 araca kadar şarj desteği verebiliyor.

Voltpost, direkleri dönüştürmenin çözüm olduğuna inanıyor

Direklerin alt kısmına takılan ancak yere değme riskini önlemek için zeminden de yaklaşık 1 metre yukarı yerleştirilen bu cihaz, şebekeden aldığı elektriği araçlarda kullanmayı sağlıyor. Firmanın iddiasına göre sadece 1 saatte kurulan cihaz modüler bir yapıya sahip, böylece tamiri de daha kolay ve ucuz oluyor.

Bu istasyonları kullanmak için bir de mobil uygulama bulunuyor. Böylece kişiler uygun istasyonları bulup rezerve edebiliyor. Voltpost'un ilginç çözümü, son yatırım turunda aldıkları 3,6 milyon dolarlık desteğe bakarsak pek çok kişi tarafından ilgiyle izleniyor.

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