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Aktüel

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi ekiplerce kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:51:13 -
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi ekiplerce kurtarıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kaletaş köyünde elektrik direğinde bir kedi olduğunu fark eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Hayvanın kurtarılması için olay yerine Çoruh EDAŞ ekipleri yönlendirildi.

Ekipler köyün elektriğini keserek, olası bir kazanın önüne geçti. Kedi yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtarıldı.

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