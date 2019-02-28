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Elektrik desteği nasıl alınır, elektrik desteği başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği ihtiyaç sahiplerine elektrik desteği yardımında yeni gelişme yaşandı.İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını söyledi. Elektrik desteği nasıl alınır, Elektrik desteği başvuru nasıl yapılır ve ödemeler nereden alınacak?

28 Şubat 2019 Perşembe 08:56
Elektrik desteği nasıl alınır, elektrik desteği başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü verdiği ihtiyaç sahiplerine elektrik desteği yardımında yeni gelişme yaşandı.  İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını söyledi. Elektrik desteği nasıl alınır, Elektrik desteği başvuru nasıl yapılır ve ödemeler nereden alınacak?

Elektrik destek miktarı ne kadar?

Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ila 80.63 TL arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu.  Buna göre; 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür etti.

Elektrik desteği nasıl alınır?

2.5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağı destek için her bir haneden birer kişi belirlenirken elektrik destek miktarları bu kişilerin adına her ay düzenli olarak PTT'ye yatırılacak. Destek miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenirken, her ay sabit olarak PTT'ye elektrik bedel kontörü adı altında vatandaşın yararlanabileceği destek kadar kontör yatırılacak.

Elektrik desteği başvuru ve ödemeler nereden?

Ödeme yöntemi ise şu şekilde planlandı: 15 Şubat sonrası faturası kesilen ve yardım alma kapsamına giren vatandaşlar ödeme noktası olarak PTT'yi tercih ederek destekten faydalanabilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu tarihten sonra faturası kesilen vatandaşların hak ettiği destek miktarı kadar PTT'ye ödeme yapacak. Faturası kesilen vatandaş PTT'ye faturasını götürdüğünde gişede yararlanacağı destek miktarı söylenecek ve kalan miktar kendisinden tahsil edilecek. Vatandaşın yararlanacağı destek miktarı haneden yaşayan kişi sayısına göre 40-80 lira arasında değişecek. Desteklenen miktar ise daha sonra PTT tarafından elektrik perakende şirketlerine ödenecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:56
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