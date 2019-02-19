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Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi 4 hastaya can oldu

Söke Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı iş yerinde elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Hikmet Ünsal’ın bağışlanan organları 4 dört hastaya umut oldu.

19 Şubat 2019 Salı 15:03
Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi 4 hastaya can oldu

Söke Organize Sanayi Bölgesinde çalıştığı iş yerinde elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Hikmet Ünsal’ın bağışlanan organları 4 dört hastaya umut oldu.


Tedavi görmekteolduğu SökeFehimeFaik KocagözDevlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm tıbbi müdahalelererağmenhayatatutunamayan Hikmet Ünsal’ın (38) akşam saatlerindebeyin ölümü gerçekleşti. Fehime Faik KocagözDevlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi sorumlusuAnestezi Uzmanı Nazan Çay, hasta yakınları ileyaptığıgörüşmede organ naklinin yeni hayatların kurtarılmasındataşıdığıöneme anlattı. Talihsizişçininyakınlarının da organ bakışına onay vermelerinin ardından zamanakarşı başlatılan organ naklinde Hikmet Ünsal’ın kalbi, İzmir Katip Çelebi Üniversite Hastanesinden gelenorgan nakli ekibi, karaciğeri Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHastanesinden gelen ekip tarafından, böbrekleri de Eğe veDokuz Eylül Üniversite Hastanelerinden gelen ekipler tarafından alınarak hızlı bir şekilde organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.



SökeFehimeFaik KocagözDevlet Hastanesi Baş Hekimi DahiliyeUzmanı Dr. Mustafaİkizek, hayatını kaybederken dört hastaya umut veren Hikmet Ünsal’a Allahtan rahmet dilerken, yakınlarına da baş sağlığı diledi. İkizek, Ünsal’ın yakınlarına ayrıca organ nakli konusundagöstermiş oldukları duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.


Öte yandan vefatı ile organları dört hastaya umut olan Hikmet Ünsal’ın cenazesi Aydın Kızılcaköy de defnedileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:03
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