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Yerel Elektrik akımına kapıldı alev alev yandı
Yerel

Elektrik akımına kapıldı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 08:45:00 -
Elektrik akımına kapıldı alev alev yandı

Düzce'de kahreden bir olay yaşandı. Çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan bir işçi, alev alev yanarak hayatını kaybetti.

Düzce’de metal fabrikasında elektrik akımına kapılan işçilerden Serdar Bozok (43) hayatını kaybetti. Bozok’un elektrik akımına kapılarak alev aldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı. Yaralı işçileri gören mesai arkadaşları ihbarda bulundu. 2 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti. Bozok’un cenazesi dün toprağa verildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

2 işçinin akıma kapıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde hayatını kaybeden Bozok’un elektrik çarpmasıyla birlikte alev aldığı anlar yer aldı.

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