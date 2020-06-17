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Aktüel

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde boyadığı evde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:33:24 -
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde boyadığı evde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir evin boyasını yapan 25 yaşındaki Halit Kayran, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine götürdü. İşçi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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