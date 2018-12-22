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Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, elektrik dağıtım firmasında çalışan 23 yaşındaki Muhammed A., trafo bakımı sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 

Olay, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım firmasında çalışan Muhammed A. (23), bölgedeki bir trafonun bakımı sırasında elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Saruhanlı Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Muhammed A., burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saruhanlı'ya bağlı Hacımusa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Muhammed A.'nın bekar olduğu öğrenildi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
  1. Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti
  2. Manisa
  3. Elektriğe kapılıp öldü
  4. iş kazası
  5. korkunç olay

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