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Yerel Elektrik akımına kapılan AGD temsilcisi Bahattin Yılmaz hayatını kaybetti
Yerel

Elektrik akımına kapılan AGD temsilcisi Bahattin Yılmaz hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Sincik ilçesi AGD Temsilcisi Bahattin Yılmaz, arıza için çıktığı direkte elektrik akımına kapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:19:00 - 2020-09-17 12:22:04
Elektrik akımına kapılan AGD temsilcisi Bahattin Yılmaz hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) temsilci Bahattin Yılmaz, elektrik akımına kapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arıza için çıktığı direkte akıma kapıldı

Feci olay kentin Sincik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik arıza ekibinde çalışan Sincik AGD Temsilcisi Bahattin Yılmaz, ilçeye bağlı Eski köyde bir arızaya gitti. Arıza için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan Yılmaz, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

35 yaşındaki Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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