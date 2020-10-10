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Aktüel Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:21:17 -
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sahil Yolu Caddesi'nde oyun oynayan 5 yaşındaki Yağız Arıyel, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arıyel'in cesedi, yapılan incemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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