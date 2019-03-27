Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK açıkladı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Nisan'dan itibaren elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

EPDK, 1 Nisan'dan itibarin elektrik tarifelerinde bir değişiklik olmadığını duyurdu. Ayrıntılar geliyor.

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