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Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Nisan'dan itibaren elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:08
Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK açıkladı

EPDK, 1 Nisan'dan itibarin elektrik tarifelerinde bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:08
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