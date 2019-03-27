Elektriğe zam yapılacak mı? EPDK açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Nisan'dan itibaren elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.
27 Mart 2019 Çarşamba 13:08
EPDK, 1 Nisan'dan itibarin elektrik tarifelerinde bir değişiklik olmadığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor.
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