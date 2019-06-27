Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...

Elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanıyor. EPDK'nın bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. BOTAŞ'ın da aynı tarihten geçerli olmak üzere doğalgaza "çift haneli"zam yapması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kurul, elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar verdi.

Enerji sektörünün artan maliyetleri elektriğe zam olarak yansıdı. Başta Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda masaya yatırıldı.

Kurul, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.