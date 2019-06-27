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Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün aldığı karara göre elektrik fiyatına yüzde 14.98 zam yapmaya karar verdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:54
Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...

Elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanıyor. EPDK'nın bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. BOTAŞ'ın da aynı tarihten geçerli olmak üzere doğalgaza "çift haneli"zam yapması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün milyonlarca aboneyi ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kurul, elektrik fiyatlarının yüzde 14.98 artırılmasına karar verdi.

Enerji sektörünün artan maliyetleri elektriğe zam olarak yansıdı. Başta Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda masaya yatırıldı.

Kurul, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:54
  1. elektrik zam
  2. elektriğe zam

YORUM YAZ

  • NejmettinNejmettin1 dk önce
    Seçim bitti nasılsa.yandik simdi
  • Karamanlı Karamanlı 3 dk önce
    10 Haziran 2019 yaniakit “ EPDK 1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır."Ona buna yalancı diye iftira atan hükümet ve destekleyici yandaş medya, bu milleti kandırmanızı Allah soracak.
  • uyan tcuyan tc5 dk önce
    hani nerede akp yönetimi sınıfta kalmıştır. biri b..k diğeri kaka hepsi aynı b..kun sülalesi hep ceplerini düşünüyorlar
  • AbdullahAbdullah10 dk önce
    Seçim geçince hemen zam, bir dahaki seçim için yazılıyor bunlar kenara, merak etmeyin.

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