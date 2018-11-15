Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!

İstanbul'un büyük camilerinden Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektrikleri, CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından borç nedeniyle kesilmesi büyük tepkiye neden olurken CHP'li Gürsel Tekin'in de bu duruma tepki göstermesi şaşırttı.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Gürsel Tekin, "Caminin elektriğini kesen yandaş şirket hızla geri adım attı. Esas soru şudur camiye bunu yapan gariban vatandaşa ne yapmaz? Rant hırsıyla gözü dönmüş bu adamlara hakkı, hukuku öğreteceğiz." ifadesinde bulundu.