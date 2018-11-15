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Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!

İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına talip olan CHP'li Gürsel Tekin, CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından elektriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için şaşırtan bir çıkışta bulundu.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:52
Elektiriği kesilen Yavuz Sultan Selim Camii için Gürsel Tekin'den şaşırtan çıkış!

İstanbul'un büyük camilerinden Yavuz Sultan Selim Camii'nin elektrikleri, CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından borç nedeniyle kesilmesi büyük tepkiye neden olurken CHP'li Gürsel Tekin'in de bu duruma tepki göstermesi şaşırttı.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Gürsel Tekin, "Caminin elektriğini kesen yandaş şirket hızla geri adım attı. Esas soru şudur camiye bunu yapan gariban vatandaşa ne yapmaz? Rant hırsıyla gözü dönmüş bu adamlara hakkı, hukuku öğreteceğiz." ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:52
  1. İstanbul
  2. Yavuz Sultan Selim Camii
  3. Gürsel Tekin
  4. CK Enerji Boğaziçi Elektrik

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  • mehmet önenmehmet önen7 dk önce
    bunlarin oy icin yapmayacagi yok
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu12 dk önce
    Burdan sana ekmek çıkmaz efendi,elektrığı keseni araştırsınlar altından ya feto çıkar ya pkk.
  • Mustafa SümerMustafa Sümer29 dk önce
    Eee belediye baskanligi adayligi böyle yaptiriyor,hatirlayin kendileri aleyhine yazan medya kuruluslarinin tamamini, ama tamamini yasaklayacagini söylemisti! Allah(c.c)bunlarin elinden milletimizi korusun! Birde cikmis ranttan bahsediyor! Utamaz herif!
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