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Aktüel

"Elekli" uyuşturucu taciri

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlı, 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:32:17 -
"Elekli" uyuşturucu taciri

Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlı, 12.5 gram bonzai ve elekle yakalandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi’nde Numan U. (29) isimli şahsın bonzai sattığı bilgisine ulaştı. Polis şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında zanlı gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 12.5 gram bonzai ele geçirildi. Zanlının uyuşturucuyu satmadığını, kulladığını söylediği öğrenildi.


Zanlının bonzaiyi elekten geçirdiği, bunu da müşterilere daha iyi bir mal satmak için yaptığı ileri sürüldü. Polis uyuşturucu ve eleğe el koydu. Zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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